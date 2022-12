Militær-ekspert: Derfor taber Anders And sneboldkampen igen i år

Han peger på, at Anders And ellers kommer godt fra start. I filmen tager han den store tykke vinterfrakke på og gør sig klar til en kælketur i Andeby. Han er altså godt klædt på til kamp. Og da han ser Rip, Rap og Rup for enden af bakken i gang med at bygge en snemand, kan han ikke nære sig for at køre direkte ind den – og så er kampen igang.

- Nevøerne laver herefter et gammelt trick. De lokker Anders And i en fælde ved at lave noget om, som ser helt uskyldigt ud, men som inde bagved er noget farligt. Sådan en slags trojansk hest, kan man næsten kalde det, siger Johannes Riber Nordby og henviser til snemanden, der er bygget op om en stor sten.

Sneboldkampen, der er fra 1942, har været en del af Disneys Juleshow siden starten af 1990'erne. Her erstattede den en film med Anders And, der er oppe at slås med Chip og Chap i krigslignende scener. Filmen blev dog censureret væk, fordi den var for 'krigerisk' midt i julen.

Blottet for politisk korrekthed

Det er dog netop det krigeriske, der også gør sneboldkampen populær hos mange. Det mener Jakob Stegelmann, redaktør på Disney Sjov og vært på DR's program om film, tv og computerspil, 'Troldspejlet'.