Midt i karriereræset stoppede landmand op: - Når jeg sad alene, virkede det ligegyldigt

Det skulle dog vise sig, at det typiske landmandsliv ser en del anderledes ud end 'Bonderøvens'.



Alene med stort ansvar

Emil Bay Mortensens arbejde på skolen gav pote, for så snart han fik sit eksamensbevis og titlen som produktionsleder, blev han headhuntet.

Således flyttede han fra sit smørhul ved Aarhus til Mors i Nordjylland for at blive fodermester på et landbrug med slagtesvin. Et enormt karriereboost for en ung landmand.

- Pludselig stod jeg som 19 år gammel med ansvaret for en farestald (stalden, hvor søerne føder, red.) på en svineproduktion med 2.800 søer, fortæller Emil Bay Mortensen, som også fik fire medarbejdere under sig.

Her var lønnen pludselig langt højere end under elevtiden, beskriver landmanden. "Fattig studerende" var altså ikke et udtryk, der eksisterede i hans ordforråd, selvom han på papiret stadig var teenager.