Mette Frederiksen holder pressemøde: Kommer med nye tiltag mod coronavirus

Både statsminister Mette Frederiksen (S) og dronning Margrethe vil tirsdag tale til danskerne om coronakrisen.

Det ligger fast, efter at Statsministeriet tirsdag har indkaldt til pressemøde med statsminister Mette Frederiksen klokken 19.00.

Pressemødet kommer en time før dronning Margrethe klokken 20.00 vil tale til nationen.

Mette Frederiksen ventes at præsentere en række nye tiltag mod coronavirussens udbredelse.

Der har været spekuleret i, om regeringen kunne finde på at indføre et egentligt udgangsforbud, som Frankrig har gjort det. TV 2 erfarer dog, at det ikke bliver tilfældet.

- Ifølge TV 2's oplysninger er det ikke et udgangsforbud, Mette Frederiksen vil præsentere, siger TV 2's politiske analytiker Hans Redder.

Udgangsforbud i Frankrig

I de seneste dage er spekulationerne om et egentligt udgangsforbud i Danmark taget til. Ikke mindst efter Frankrigs præsident Emmanuel Macron mandag fastslog, at Frankrig er "i krig" med coronavirus.

Derfor har Frankrig fra tirsdag indført udgangsforbud i hele landet i mindst 15 dage.

Det er kun tilladt at gå ud for at tage på arbejde, foretage nødvendige indkøb og lægebesøg. Overholder man ikke retningslinjerne, straffes man med bøde, fastslog Macron mandag.

Kræver ekstraordinært sammenhold

Både mandag og tirsdag er sundhedsminister Magnus Heunicke (S) kommet med en opsang til befolkningen. Han ser tegn på, at coronavirus ikke bliver taget tilstrækkeligt alvorligt af alle.

- Jeg ser stadig alt, alt for mange, der tager alt for afslappet på vores sundhed i den her krise. Alt for mange, som ikke holder afstand, og som åbenbart ikke føler, det er relevant for dem at gøre, som myndighederne siger, skriver Magnus Heunicke tirsdag på Facebook.

Også Mette Frederiksen har lagt en opdatering på Facebook, hvor hun opfordrer danskerne til at holde sammen nu.

- Hendes majestæt dronningen vil i aften tale til danskerne. Jeg kan ikke i min levetid huske, at dronningen har talt på nationalt tv på baggrund af en alvorlig situation i Danmark. Vi står i en helt ekstraordinær situation. Og den kræver ekstraordinært sammenhold. Hver for sig. Og sammen som land, skriver Mette Frederiksen.

Der er mad nok

På et pressemøde tidligere tirsdag sagde fødevareminister Mogens Jensen (S), at der er varer nok til danskerne.

- Ja, der er stadig varer nok på hylderne. Det er der blandt andet på grund af en dygtig detailbranche, sagde Mogens Jensen.

Han opfordrede også danskerne til at passe på hinanden ude i forretningerne.

- Det er vigtigt, at vi bliver bedre til at overholde sundhedsanbefalingerne ude i butikkerne. Hold afstand til hinanden, og det gælder i særlig grad i dagligvarebutikkerne.

- Hold én til to meters afstand, det er ret afgørende for at smitten bliver bremset, sagde Mogens Jensen.