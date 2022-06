Mere sommerligt vejr på vej

- Hov, hvor blev sommeren af?

Det spørgsmål har mange sikkert stillet sig selv de seneste dage, hvor skyer, byger og blæst har domineret vejrbilledet.

Men der er godt nyt. De kommende dage bliver vejret om ikke direkte sommerligt, så i hvert fald meget mere behageligt at være ude i.



Det behagelige vejr kommer som følge af et højtryk syd for grænsen, hvilket stabiliserer vejret over Danmark onsdag og torsdag.