Mere end 18 timers dagslys – i dag er årets længste dag

Sommersolhvervet er den dag på året, hvor Jordens akse hælder mest ind mod Solen, og derved modtager vi mest sollys på netop denne dag på den nordlige halvkugle.

Jorden står lidt skævt i sin bane rundt omkring Solen, helt præcis hælder vores akse for tiden 23,44 grader, og det betyder, at Solen i dag står lodret over den breddegrad, som ligger på 23,44 grader nord. Det er cirka 500 kilometer syd for de Kanariske Øer, så er man på en af de øer nu, vil man opleve, at Solen står næsten lige over hovedet midt på dagen.