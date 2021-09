Mens Nephew og Angora buldrede afsted, kæmpede Simon Kvamm for at holde benene på jorden

Simon Kvamm trak sig. Han ryddede op i kalenderen. Lavede helt faste regler for hvor fyldt den måtte blive. Og han gennemførte et forløb hos en psykolog.

Her fik han hjælp til at håndtere det forventningspres, han følte sig fanget i.

- Det nytter jo ikke noget, at man ikke kan forlade sit hjem uden at tænke over, hvordan alle andre opfatter en. Det fik vi styr på.

Næsten da.

Tyngden af skyld

Simon Kvamm er blevet god til at prioritere sin tid. Og han lader sig ikke længere styre af mindreværdet.

- Jeg registrerer, at det er der. Men i stedet for at lade mig opsluge bruger jeg det aktivt.

Undtagen når det alligevel overtager ham.

For mens han styrer optrædener og tidsplaner med hård hånd, går der ikke en dag, hvor han ikke er ved at blive opslugt af dårlig samvittighed.

- Jeg går nærmest og leder efter, hvor jeg har gjort noget dårligt for andre, og når jeg finder det, kan jeg ikke give slip.