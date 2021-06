Meget varm luft på vej mod Danmark - temperaturen kan nå 30 grader

Weekenden har været kendetegnet ved et kortvarigt indslag af koldere luft og mere blæsende vejr. Men sommervarmen vender snart tilbage med stor revanche.

I løbet af den kommende uge vil meget varm luft strømme op til Nordeuropa fra syd, og det kan give os temperaturer, der kan nå 30 grader torsdag og fredag.

Inden da skal vi have et par dage, hvor temperaturerne bliver mere beherskede.



Mandag blæser lunere luft op til os fra sydvest, hvor temperaturerne kan nå cirka 24 grader.



Tirsdag bliver det en kort overgang mere køligt, mens vinden blæser fra nordvest, og her kan temperaturerne højest nå 20 grader.



Onsdag går vinden i syd, og det bliver med temperaturer, der kan stige til 23 grader – men det er blot en forsmag på den varme, der venter torsdag.

Vi kan få tropedage

Torsdag er der fuldt blus på den varme luft, der strømmer op til Danmark fra syd, og allerede i formiddagstimerne kan termometrene vise over 25 grader.

Når det bliver varmest ud på eftermiddagen, kan temperaturen nå 28-29, eller sågar 30 grader, hvor det bliver varmest. Skulle temperaturen nå 30,0 grader eller derover, så får vi årets første tropedag – og skulle det ske, så bliver det den tidligste tropedag i 14 år.

Fredag fortsætter varmen med at strømme op til os fra syd, og vi kan igen opleve 30 grader flere steder. Visse modeller viser endda, at temperaturen kan stige til over 30 grader.

Begge dage får vi masser af solskin, men efterhånden kan ustabil luft med regn- og tordenbyger nærme sig Danmark fra vest.