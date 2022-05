Meget høj brandfare i Østjylland: Pas på med grill, bål og ukrudtsbrænder

Meget høj brandfare betyder ifølge brandfare.dk, "at antændelse ved glød eller mindre flamme sker meget nemt".

Pas på

Det har fået Danske Beredskaber til at skrive ud i en pressemeddelelse, at hvis weekenden står på grill, bål eller planer om at brænde ukrudt, skal man passe ekstra godt på.



- Vi har desværre rigtig travlt for tiden – og det er altså hyggeligere for alle parter, at vi ikke pludselig skal være en del af underholdningen til havefesten, siger Bjarne Nigaard fra Danske Beredskaber i pressemeddelelse.

Østjyllands Brandvæsen fortæller til TV2 ØSTJYLLAND, at man ikke har i sinde at lave et decideret forbud mod at brænde af, selvom tørkeindekset er 'meget højt' i det østjyske.

- Vi koordinerer med Danske Beredskaber, men vi opfordrer som altid til, at man er forsigtig med åben ild, siger Thomas Jørgensen, der er operationschef hos Østjyllands Brandvæsen.