Meget alvorlig stormflod venter søndag

Blandt de mest voldsomme stormfloder i 200 år

Vandstande, der nærmer sig to meter i den nordlige del af de indre danske farvande, er meget usædvanlige.

Ved gennemgang af historiske vandstandsdata, der for visse kystbyer går op til over 200 år tilbage, får man et indtryk af, hvor usædvanlig stormfloden i forbindelse med Malik kan blive.

I Roskilde Fjord vil det kun være sjette gang siden siden 1806, at vandstanden kan nå to meter. Det skete senest under stormen Bodil, hvor vandstanden nåede 2,06 meter.

I Holbæk Fjord kan vandstanden måske nå to meter, hvilket også kun er sket få gange før. Når vandstanden over 2,1 meter, vil det være den højeste direkte målte.

I Odense kan vandstanden nå blandt de tre højeste vandstande, der er målt siden 1872 i byen, mens man ved Nordsjællands kyst kan opleve blandt de ti højeste vandstande i lidt over 200 år.