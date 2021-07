Masser af sol lørdag

Den varme nat indikerer blot begyndelsen på en varm og solrig sommerdag. Det bliver dog ikke helt så varmt som de seneste dage, der har budt på tropedage med over 30 grader.

Derimod forventes temperaturen at toppe med op til 28 grader der, hvor det bliver varmest.



Sol, sol og atter sol

Det er den generelle overskrift for dagen, der fra morgenstunden er startet med sol fra en stort set skyfri himmel. Kun over Østersøen hænger der lidt skyer, der dog forventes at blive brændt af i løbet af dagen.

Med den megen sol er det vigtigt at få smurt kroppen ind i solcreme og have solrådene i baghovedet.

I takt med at solen får varmet landskabet op, så stiger temperaturen. I eftermiddagstimerne forventes temperaturen at toppe mellem 23 og 27 graders varme, hvilket vil give os den 26. sommerdag i år.

Lokalt kan det blive op til 28 grader i København, mens en frisk vestenvind sørger for omkring 20 grader i Nordvestjylland.