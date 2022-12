Markant vejrskifte rammer snart Danmark

Igennem det meste af december har vi vænnet os til regulært vintervejr i Danmark. Særligt den sidste uges tid har i perioder budt på store mængder sne og iskolde nætter.

Det kolde vintervejr har da også sørget for, at middeltemperaturen for de første godt to uger ligger på minus 0,2 grader.

Normalt har december en middeltemperatur på 2,8 grader. Så den første halvdel af julemåneden har altså været ganske kold.

Resten af ugen fortsætter det relativt kolde vintervejr med at dominere over Danmark, men i starten af næste uge kommer der helt andre boller på suppen.

Her er der nemlig udsigt til, at markant varmere luft kan komme buldrende op over landet og måske give tocifrede varmegrader og generelt regnfuldt vejr.