Markant vejrskifte på vej

Temperaturerne finder ligeledes et stabilt niveau med fem til syv grader i dagstimerne og let frost om natten.

Årsagen til det markante vejrskifte er et kraftigt højtryk, der bygges op over Centraleuropa. Det er med til at stabilisere vejret over Danmark med tørvejr og rolige vindforhold.

I perioder bliver der også plads til solen. Bedst chance for solskin er der mandag og tirsdag.

Især mandag ser rigtig pæn ud, hvor der bliver god mulighed for at komme ud og mærke solens efterhånden varme stråler.

Tirsdag begynder også med solskin flere steder, men i løbet af dagen bevæger et område med skyer sig ned over landet.