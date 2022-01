Markant vejrskifte - lunere luft på vej mod Danmark

Langt de fleste danskere står tirsdag op til overskyet vejr.

Eneste undtagelse er på Bornholm. Her kan en solopgang fra en skyfri himmel nydes klokken cirka 8.20.

Til gengæld er Bornholm det koldeste sted i landet tirsdag morgen med et par graders frost. I resten af landet ligger temperaturen fra morgenstunden fra let frost til et par graders varme.