Markant vejrskifte i den nye uge kan give hvid jul

Spænding om juleaften

Der er fortsat stor spænding om det endelige udfald af julevejret. Men med næsten 30 procents chance for et snedække juleaftensdag er der fortsat gode muligheder for en lokal hvid jul.

Indtil videre har TV 2 VEJR valgt at gå den europæiske vejrmodels vej (IFS). Her skal et lavtryk passere landet øst om Danmark og sender i den forbindelse en frontzone ned over Danmark med snebyger.