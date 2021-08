Markant bedre vejr i sigte

Men først skal en blæsende og ustadig onsdag overleves, før vi går nogen mere stabile dage i møde, hvor vinden efterhånden aftager, bygerne bliver ikke eksisterende, og solen får bedre plads på himlen.

Temperaturen er endda svagt stigende, og kulminerer i weekenden med op til 21 graders varme, hvilket vil føles markant lunere end de første par dage i denne uge, der indtil nu har budt på blæst, regn og mellem 17 og 20 grader.



Årsagen til det mere sommerlige vejr skyldes, at det lavtryk, der har givet store mængder regn over Danmark i disse dage, trækker mod nordligere breddegrader og åbner for mere stabil luft over Danmark.



Dermed forventes de sidste byger at klinge af torsdag, mens paraplyen kan pakkes helt væk i weekenden, der byder på tørvejr og nogen eller en del sol.