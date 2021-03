Maria Lucia er 9 år og overvægtig: - De andre er pænere

Den pointe understøtter forskning. Undersøgelser viser, at tykke børn ofte har et lavere selvværd og føler sig mere ensomme.

- Men det er vigtigt at huske, at overvægt er en kronisk sygdom. Den styres af genetiske og hormonelle forhold. Befolkningen tror rigtig meget på motivation, men vi har flere hundrede års evidens på, at det er ikke tilfældet, siger Jens-Christian Holm.

Et godt råd

Maria Lucia har det seneste år gået i behandling for hendes overvægt hos Jens-Christian Holm. Selvom det har hjulpet hende til at få det bedre, er det stadig svært for hende ikke at sammenligne sig med sine klassekammerater.

- Det er ok, men jeg tænker stadig over, hvor glade de andre er i forhold til mig, siger hun.

- At de andre er pænere og sådan.