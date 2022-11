Mange regnbyger over Danmark i dag

Regntøjet og paraplyen bliver dine venner denne onsdag. Der forventes nemlig mange regnbyger over Danmark i løbet af dagen, og flere af dem kan blive ganske kraftige.

Allerede fra morgenstunden er der flere, som vil stå op til en del regnbyger.

De fleste byger befinder sig i morgentimerne over Jylland, men også over de østlige egne er der enkelte regnbyger fra dagens begyndelse. Det er stort set kun Bornholm, der starter dagen ud med tørvejr.



Endnu er det fortsat meget mildt derude, da temperaturen ligger på over 10 grader mange steder i de tidlige morgentimer.

Mulighed for sol

Resten af morgenen og formiddagen er der udsigt til, at de fleste regnbyger primært rammer Jylland og Fyn.

Lokalt kan bygerne være med høj intensitet og kraftige vindstød.

Længere mod øst forventes vejret at holde overvejende tørt. Her er der endda i løbet af formiddagen gode muligheder for solskin.