Mange coronapatienter får senfølger: Nu kan læger have fundet svar på hvorfor

Lars Østergaard fortæller, at det er utrolig vigtigt at anerkende, at patienterne er syge og har en sundhedsmæssig udfordring.

- Dernæst kan man begynde at lave noget genoptræning, og så kunne det være rart at få nogle behandlinger, der kan fjerne tilstanden, fortæller han.

I gang med at sætte forsøgsprojekter op

Heidi Kærgaard Birkmann er på nuværende tidspunkt sygemeldt på tredje uge. Men efter at være blevet henvist til en senfølgeklinik ser fremtiden pludselig meget lysere ud, fortæller hun.

For ikke nok med, at klinikken har givet hende nogle konkrete værktøjer, såsom at hvile dagligt og huske at holde hjernepauser, så satte de for første gang ord på, hvad det er, hun går igennem.

- Det er en kæmpe lettelse, understreger hun.