Mand løb mod Rasmus Paludan med kniv - nu begynder retssag om drabsforsøg

Behandlingsdom og udvisning

Anklager Jesper Rubow ønsker ikke at gå i detaljer med hvilken straf, han vil kræve til de to mænd, men alene det, at sagen behandles af et nævningeting indikerer, at kravet om fængsel vil være på mere end fire år til den 42-årige.

Det almindelige strafniveau for forsøg på manddrab er seks års fængsel.

Ifølge anklageskriftet ønsker Anklagemyndigheden, at den 53-årige idømmes en behandlingsdom på psykiatrisk afdeling på ubestemt tid, ligesom han skal udvises af Danmark.

Der er afsat seks dage til retssagen, og det forventes, at der afsiges dom i februar.

Kostbar beskyttelse

Alene i 2019 har Rigspolitiet oplyst, at politiet brugte mere end 115 millioner kroner på at beskytte Rasmus Paludan - især i forbindelse med en lang række demonstrationer og manifestationer, der i flere tilfælde har medført uroligheder.

Også i 2020 har Rasmus Paludan demonstreret rundt om i Danmark og i forbindelse med demonstrationerne afbrændt koraner.

Ved folketingsvalget i 2019 fik Stram Kurs 63.537 stemmer, og dermed er partiet berettiget til en årlig partistøtte på 2.096.721 kroner.

I marts 2020 bestemte valgnævnet, at Rasmus Paludan og partiet Stram Kurs havde snydt med indsamling af vælgererklæringer, hvorfor han og partiet udelukkes fra indsamling af nye vælgererklæringer frem til september 2022.

Dømt for racisme to gange

Rasmus Paludan blev 5. april 2019 dømt til 14 dages betinget fængsel i Retten i Glostrup, fordi han på en video ifølge rettens dom blandt andet sammenkoblede "de fleste negere i Sydafrika" med personer, der har en intelligenskvotient på under 70.

Landsretten stadfæstede dommen og vurderede, at udtalelsen er nedværdigende og krænkende for en befolkningsgruppe.

25. juni 2020 blev Rasmus Rasmus Paludan ved Retten i Næstved idømt tre måneders fængsel, hvoraf én måned var ubetinget. Han blev samtidig frakendt retten til at føre straffesager som advokat i tre år samt retten til at køre bil i et år.

Blandt andet blev han dømt for at have forhånet og nedværdiget en gruppe på grund af deres race, hudfarve, nationale oprindelse eller etniske oprindelse, altså overtrædelse af den såkaldte racismeparagraf.

Lover at demonstrere mindre

Inden Retten i Næstved trak sig tilbage for at votere, tog Rasmus Paludan muligheden for et sidste ord, hvor han først henviste til de 63.000 stemmer og siden til episoden i Digterparken:

- Jeg vil være virkelig ked af at blive dømt. Men den 5. juni stod der en mand med en kniv tre meter fra mig. Han ville slå mig ihjel. Det er trods alt værre. Jeg kan fortælle, at vi i partiledelsen i mit parti har vurderet, at vi fremover vil demonstrere mindre. Ikke på grund af sagen her, men fordi det trods alt er vigtigere, at jeg ikke bliver slået ihjel, sagde Rasmus Paludan.

Sagen om politiets skud i Digterparken behandles fortsat af den uafhængige politiklagemyndighed.