Mænd bør også bage til deres kolleger, siger sociolog

Og mænd bør også i højere grad tage del i det. Men før at det kan ske, skal vi ifølge Emilia van Hauen ud over idéen om, at professionalismen daler, hvis man påtager sig traditionelle feminine værdier.

- I stedet for at blive ved med at holde fast i de her arketyper for kønnene handler det om, at vi skal integrere de arketypiske feminine træk – blandt andet omsorg, siger Emilia van Hauen og tilføjer.

- Man gør mænd meget mindre – man amputerer dem identitetsmæssigt ved at tro, at mænd ikke kan få status og anerkendelse ved at give udtryk for følelser.