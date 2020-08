Lummervarm fredag kan begynde med skybrud

Fredag skal en front med kraftige byger passere Danmark. De kraftigste byger ser ud til at ramme Jylland sidst på natten og først på fredagen.

Derfor varsler TV 2 Vejret risiko for skybrud i hele Jylland og på Fyn.

Varselskort for skybrud. Skybrud er lokale hændelser og i forbindelse med skybrudene vil der desuden komme torden og kraftige vindstød. Foto: GRAFIK / TV 2 Vejret Foto: Foto: GRAFIK / TV 2 Vejret

På nedenstående grafik kan man se, at regnen fra fronten varierer i styrke. Nogle steder vil regnen være meget intens, og risikoen for at blive ramt af skybrud er størst i Nord- og Vestjylland.

I det øvrige Jylland og på Fyn vil der også komme kraftige tordenbyger, men risikoen for skybrud er lidt mindre.

Prognose fredag klokken 7. Blæst og kraftige tordenbyger i Jylland, mens der er tørvejr og morgensol i øst. Foto: Foto: GRAFIK / TV 2 Vejret

Eventuelle skybrud vil ikke give lige så meget regn, som vi oplevede tirsdag og onsdag, fordi bygerne bevæger sig hurtigere end de seneste dage. Der kan alligevel komme mindre oversvømmelser og kraftige vindstød.

De kraftigste vindstød ventes at nå op på stormende kuling, der er vindstyrken lige under storm.

I løbet af formiddagen vil fronten bevæge sig mod øst, og regnintensiteten ser ud til at svækkes betydeligt. Fra omkring middag ventes tørvejr og opklaring i Jylland, mens skyerne bliver tungere i øst.

Prognose fredag klokken 13. Fronten ses over Østdanmark i svækket intensitet. Foto: Grafik - TV 2 Vejret

Måske 30 grader på Bornholm

Termometrene vil de fleste steder vise mellem 23 og 28 grader, men lokalt kan det blive endnu varmere.

SKYBRUD I Danmark defineres skybrud som en nedbørintensitet på mere end 15 millimeter på 30 minutter eller derunder.

Skybrud kan forekomme som helt separate byger, men de kan også forekomme som ekstra kraftige celler inde i et mere almindeligt langvarigt regnvejr.

Klimaforandringer ventes at medføre mere og flere ekstreme vejrhændelser, herunder skybrud. Kilde: DMI

I vejrsituationer som denne kan temperaturen på Bornholm komme noget højere op, end prognosen her viser. Måske vil målestationen på Hammer Odde nå over 30 grader og give tropedag nummer ti.

Selvom fronten er svækket over Østdanmark, kan man om aftenen lokalt få mange millimeter regn. Et område med regn- og tordenbyger ser ud til at trække op over Lolland, Falster og Sydsjælland. Ovenstående prognosekort for klokken 20 viser desuden en tordenbyge til Nordsjælland.

Lørdag byder også på ustadigt sommervejr, og herefter får vi igen lidt køligere luft til Danmark.

Femdøgnsskema fra 21. til 25. august. Foto: Grafik - TV 2 Vejret