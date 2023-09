Lokale byrødder går imod partilinjen: Hvem er egentlig statsminister?

Mens regeringen varsler skattelettelser, kæmper kommuner i hele landet i disse dage med at få budgetterne til at gå op.

Men i takt med at det økonomiske råderum har vist sig større ikke bare en, men to gange i løbet af de seneste måneder, er ønsket om skattelettelser vokset.

Socialdemokratiet, Venstre og Moderaterne blev med regeringsgrundlaget enige om, at der skal gives skattelettelser for fem milliarder kroner.

Hvordan føles det at være socialdemokrat i en tid med en socialdemokratisk statsminister, som taler for skattelettelser?

- Det skærer i mine ører, når en socialdemokratisk statsminister siger, at der er penge nok, men at der simpelthen ikke er penge til, at vi i kommunerne kan fastholde den mest basale velfærd. Det gør ondt, siger Tom Bytoft, byrådsmedlem i Norddjurs Kommune, til TV 2.

Imens svarer 133 ud af 225, at de ikke deler Mette Frederiksens opfattelse af, at "den nye tids valuta i dansk politik ikke er penge, for dem har vi mange af". En formulering bragt i et interview med Berlingske i august.

Regeringen bør droppe planerne om skattelettelser for i stedet at bruge pengene på at styrke den borgernære velfærd.

En besked, som tidligere er faldet blandt andre S-borgmestre for brystet – og nu stempler byrådsmedlemmer fordelt over hele landet altså også ind.

Blandt de kritiske røster er Jan Fischer, byrådsmedlem i Syddjurs Kommune. Han er "rystet" over udsigten til skattelettelser, siger han til TV 2:

- Jeg troede, at jeg var både døv og blind, da jeg læste det.

Samtidig genkender han på ingen måde den virkelighed, som statsministeren tegnede op i Berlingske-interviewet.

- Mette Frederiksen praler med, at de har så mange milliarder, og Wammen finder nærmest nye milliarder, hver gang han slår øjnene op. Hvorfor pokker giver de så ikke kommunerne nogle af dem, siger Jan Fischer og fortsætter:

- Det frustrerer mig som socialdemokrat, at min leder siger, at der er penge nok. Vi mangler penge i kommunerne for at dække de mest basale områder.

'Ren og skær symbolpolitik'

I Esbjerg stemmer byrådsmedlem Michael Harbøll i. I hans kommune har de netop vedtaget et budget for 2024, hvor man blandt andet skærer i SFO'ernes åbningstid og på flere aspekter af ældreplejen.

- Jeg står med en følelse af, at man på Slotsholmen ikke har forståelse for, hvor hårdt vi har det i kommunerne. Det er sgu ikke sjovt at stå i en situation, hvor det kommer til at koste på den velfærd, vi kan tilbyde borgerne, siger Michael Harbøll.

Han kalder de varslede skattelettelser "ren og skær symbolpolitik" og Mette Frederiksens ordvalg for "uheldigt".

- Hun signalerer, at der er penge nok, mens vi står og mangler dem. Jeg er næsten sikker på, at hvis du spurgte borgerne, om de ville have skattelettelser eller bedre skoler og bedre forhold for deres ældre, så siger de nej tak til skattelettelser.

I Køge Kommune er der – som i en lang række af landets andre kommuner – et forslag på bordet om at spare på rengøringen hos de ældre. Blandt andet derfor mener byrådsmedlem Jonas Bjørn Whitehorn ikke, at tiden er til skattelettelser.

- Vi er der, hvor det kan godt være, at der er kommunalt selvstyre, men der er ikke så meget at bestemme over, siger han og tilføjer:

- At give fem milliarder kroner i skattelettelser er cirka det, som kommunerne står og mangler. Jeg har ikke hørt nogen hverken gå til valg på eller stemme på en nedskæring af kommunerne, hvilket reelt er det, der sker år for år.

Hvordan kan du vide, at regeringen ikke både kan give skattelettelser og styrke velfærden samtidig?

- Udgangspunktet for Socialdemokratiet er, at man betaler den skat, der er nødvendig for at få det samfund, man gerne vil have. Hvis der er penge nok, så giv skattelettelser, men det er svært at se, at der er det i kommunerne lige nu, siger Jonas Bjørn Whitehorn.

Også Kasper Solberg, byrådsmedlem i Nordfyns Kommune, er blandt kritikerne af de varslede skattelettelser.

- De penge kunne være givet bedre ud til en endnu stærkere velfærd og måske i højere grad en omstilling af velfærden, som vi er dybt afhængige af i kommunen, siger han til TV 2 og tilføjer:

- I den kommende weekend skal vi til S-kongres, og her vil jeg da skyde på, at der vil blive spurgt, om lige præcis skattelettelser er dét, vi virkelig vil huskes for? Jeg kender godt svaret.

S: Selvfølgelig gennemfører vi det

Det nordfynske byrådsmedlem er samtidig blandt de 28 socialdemokratiske byrådsmedlemmer, der melder sig enige i Mette Frederiksens citat om, at arbejdskraft er den nye valuta – ikke penge.

Et citat, som statsministeren selv dog er bakket en anelse på.

Efter at TV 2 kunne fortælle, at citatet havde vækket forargelse hos en lang række af landets S-borgmestre, sagde Mette Frederiksen:

- Jeg har ikke sagt, at der er penge nok.

Du har sagt, at "dem har vi mange af"?

- Jeg har allerede på selv samme dag sagt: Lad nu være med at lægge for meget i én sætning, der er taget ud af en sammenhæng. Det er sagt i den sammenhæng, at vi nu har en fremskrivning af dansk økonomi, hvor råderummet er større. Det betyder ikke, at vi er ved at svømme over af penge.