Lørdagens vejr bliver gråt i gråt

Her falder regnen

I eftermiddag er der en lille chance for, at solen helt lokalt kan finde vej gennem de mange skyer. Men for de flestes vedkommende vil gråvejret fortsætte hele dagen.

Efterhånden er det også med regn på programmet. En front skal nemlig passere landet og giver i løbet af eftermiddagen spredte regnbyger.

På trods af gråvejret er der udsigt til en særdeles mild eftermiddag med op mellem 13 og 16 graders varme. Lokalt kan termometret ramme 17 grader.