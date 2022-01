Lørdag starter våd og slutter med sol

Weekenden starter med en god blanding af regn, slud og sne. Temperaturen ligger nu så meget på vippen, at nedbøren kan ende som lidt af det hele.

Det betyder, at der her til morgen kan være pletvis glatte veje, så man skal være ekstra opmærksom i trafikken.

- Mange steder vil vejtemperaturerne være under nul grader, så der er risiko for isglatte veje foruden sneglatte veje de steder, hvor der har været hvid nedbør, forklarer meteorolog ved TV 2 Vejret Thomas Mørk.

Nedbøren skyldes et lavtryk, der bevæger sig hen over landet her i morgen- og formiddagstimerne. Ud på eftermiddagen kan det lige nå at snitte Bornholm.



- Når lavtrykket er passeret, er der chance for, at solen kan nå at skinne igennem flere steder, og så ligner det ellers en tør aftenstund, siger Thomas Mørk.