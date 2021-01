Listen over hårdt ramte plejehjem vokser: - Desværre er det ikke vaccinen, der har vundet kapløbet

- Vi ved jo godt, at der skal to stik til, for at vaccinen virker. Det har været et kapløb mellem smitten og vaccinen, og desværre er det ikke vaccinen, der har vundet, siger Michael Tidemand, som er ældrechef i Mariagerfjord Kommune til Nordjyske.



Pårørende skal blive væk

Også i Esbjerg Kommune har coronaen ramt hårdt. Her er op mod halvdelen af beboerne på Områdecenter Strandby nu smittet med coronavirus. 32 beboere og 22 ansatte er testet positive for virussen.

- Det er virkelig alvorligt nu, og vi gør alt, hvad der står i vores magt for at komme det til livs. Vi må ikke lukke plejehjemmet for Styrelsen for Patientsikkerhed, men vi må gentage opfordringen til, at pårørende ikke kommer på besøg, med mindre det er uopsætteligt, siger Arne Nikolajsen, der er direktør for Fritid, Sundhed & Omsorg i kommunen, til JydskeVestkysten.