Line dyrker Danmarks mindst populære sport: - Lidt op ad bakke

Hvordan opdager man en sportsgren, der er så få, der dyrker?

- Min mor har selv dyrket den, så jeg har altid vidst, hvad sporten gik ud på. Men jeg havde længe et princip om, at jeg bare ikke skulle dyrke den samme sport som min mor, for jeg ville ikke være ligesom mine forældre. Jeg ville prøve noget andet.

Og hvordan er det gået?

- Ja...

Line Grubak indledte faktisk karrieren som dressurrytter og var rigtig glad for det. Men som 16-årig oplevede hun, at begge hendes heste og hendes pony blev skadet på samme tid. I stedet blev hun lokket med til fægtning, og så var der ellers flueben ved to ud af fem discipliner.

Herefter begyndte tankerne om, at moderne femkamp måske kunne være meget sjovt alligevel.

Forskelligheden giver glæden

På trods af evige udfordringer, enormt begrænsede muligheder og en tur i mors fodspor elsker Line Grubak i dag moderne femkamp.

- Jeg elsker forskelligheden. Man har ikke to ens træninger. Der er en fed dynamik, når man dyrker så mange forskellige discipliner. Det kræver også noget af en, for man skal præstere på flere områder.

- Der er også noget fedt ved, at hvis nu det ikke kører for mig i for eksempel skydning, så kan jeg stadigvæk have optur over, at jeg har en god periode med fægtning. På den måde er det virkelig fedt.