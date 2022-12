Lille chance for sne

Hvis man havde håbet på en solstråle eller to på denne anden søndag i advent, så bliver man skuffet.

Den grå himmel består, og med temperaturer kun lidt over frysepunktet og en frisk nordøstlig vind kommer det til at føles bidende koldt – men der mangler stadig den magiske sne. Betingelserne er dog gunstige for slud.

Slud er en såkaldt overgangsfase, og derfor er der heller ikke meget, der skal ændre sig, for en sludbyge ændrer form til enten regn eller sne.



Som atmosfæren er denne søndag vil regnen "vinde" de fleste gange, men særligt i den nordlige del af Østjylland er der mulighed for enkelte snebyger.