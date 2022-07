Lejlighedssalget styrtdykker - ikke set lavere siden 2014

Det er primært i de største byer, Aarhus og København, at faldet er sket. I København er der solgt 35 procent færre lejligheder i første halvår sammenlignet med sidste år.

Tiden med rekordbillige lån er forbi

Louise Aggerstrøm, privatøkonom og chefanalytiker ved Danske Bank, er enig med Birgit Daetz i, at de stigende renter er den primære forklaring på, at markedet er vendt.

- Det er simpelthen blevet dyrere at købe bolig. Det gør, at køber bliver tilbageholdende med at betale den fulde pris, og dermed bliver sælger også mere tilbageholdende, fordi de ikke kan få den ønskede pris, siger hun til TV 2.

Renten på et fastforrentet 30-årigt realkreditlån er på lidt over et år steget fra 0,5 procent til 4 procent, og det har gjort boliglånene langt dyrere.

Og torsdag hævede Danmarks Nationalbank så renten med et halvt procentpoint fra -0,6 til -0,1. Det skete, efter at Den Europæiske Centralbank (ECB) hævede sin rente for første gang i 11 år.

Forventningen er, at den højere ECB-rente vil skubbe de variable boligrenter en smule i vejret.

- Vi skal helt generelt nok vænne os til, at de ekstremt lave niveauer, vi har haft før, hvor det var rekordbilligt at låne penge, er forbi, siger Louise Aggerstrøm.

Vendt til købers fordel

Chefanalytikeren er dog ikke voldsomt bekymret for udviklingen på boligmarkedet. Ifølge hende var aktivitetsniveauet nemlig usædvanligt højt under corona.

- Vi har været igennem en periode, hvor alt kunne sælges og også til overpris. Det skulle finde et naurligt leje igen, siger Louise Aggestrøm.

Hun understreger dog, at når der sker så stort et skifte, vil der være en periode, hvor køber og sælger har sværere ved at finde hinanden.