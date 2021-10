Lego vil ikke længere rette produkter mod enkelte køn

Kønsforsker: Udmelding kan være kontroversiel

Udmelding fra Lego overrasker Christian Groes, der er kønsforsker og lektor ved Roskilde Universitet.

Han peger på, at Lego er forbundet med noget meget traditionelt, som har været en stor del af børneopdragelsen i mange år.

Nu viser virksomheden bag de velkendte klodser, at de følger med tidens strømninger og lytter til mange forældres overvejelser om, hvordan man skaber mere rummelighed for børnene.

- Det er lidt et sats, for de her nye vinde er noget, der splitter folk ret meget. Der vil være nogle, der synes, det går for vidt, mens nogle synes, det er progressivt, siger han til TV 2.

Han understreger, at børneopdragelse i flere tusinde år har været kønsopdelt. Derfor kan en udmelding som denne møde modstand hos nogle, som synes, at det er for stort et skift fra traditionerne.

Det er derfor ikke ufarligt for Lego at slå et slag for mangfoldighed, mener Christian Groes.

- Hvis det er nogle udmeldinger, der ender med at dominere alle de produkter, de laver fremover, bliver det mere kontroversielt.