Lavtryk tager uventet drejning

I et tilfælde som her kan prognoserne blandt andet have svært ved at vurdere, hvilken bane et lavtryk ville tage. Derfor sker det af og til, at en ændring i sidste øjeblik slår igennem og giver anderledes vejr end forventet.

I det store billede forventes der stadig et lavtryk, men ruten er blot blevet forskudt med nogle få hundrede kilometer mod sydvest.