Langvarigt og kraftigt regnvejr rammer Danmark tirsdag og onsdag

Der er god grund til at finde regntøjet frem og måske også gummistøvlerne. Mens de seneste dage har budt på byger, venter et landsdækkende regnvejr, som i gennemsnit forventes at give 20 millimeter regn.

Prognose af regnmængder fra tirsdag eftermiddag til onsdag aften. Foto: Grafik - TV 2 Vejret

Ovenstående prognose viser, at store dele af Jylland vil få mellem 20 og 30 millimeter regn og øerne generelt mellem 10 og 20 millimeter. Regnvejret kommer i forbindelse med et kraftigt lavtryk, der bevæger sig lige ind over Danmark.

Sidst vi havde et regnvejr, der kan måle sig med dette, var 4. og 26. juli. Her faldt der henholdsvis 17,5 og 12,2 millimeter regn på landsplan.

Smuk begyndelse på tirsdagen, men voldsomt vejr til aften

Tirsdagen begynder ganske pænt med solskin og temperaturer, der stiger til cirka 20 grader først på eftermiddagen. Senere på eftermiddagen vil det begynde at regne i Jylland, og i løbet af aftenen indtager regnvejret hele landet. Vinden tiltager til med kuling, og regnen vil stedvist ledsages af torden.

Prognose tirsdag eftermiddag. Et kraftigt lavtryk med regn og blæst nærmer sig Danmark. Foto: Grafik - TV 2 Vejret

Det er fronterne fra et lavtryk, der er årsagen til det voldsomme vejr, og lavtrykket vil onsdag bevæge sig lige gennem Danmark.

Prognose onsdag middag. Lavtrykket er på vej ind over Danmark. Foto: Grafik - TV 2 Vejret

Derfor bliver onsdagen også med store regnmængder, men regnen bliver mere på bygeform. Til tider kan det regne kraftigt, mens vejret i andre perioder bliver mere stille. Her kan det kortvarigt klare op med solskin og over 20 grader.

Det varer dog ikke ved, og særligt på bagsiden af lavtrykket bliver det igen meget blæsende og regnfuldt.

Regnbygerne onsdag aften kan meget vel igen blive med torden og måske også give vindstød nær stormstyrke. Det kommer dog an på lavtrykkets præcise bane og udvikling.

August har i skrivende stund budt på 22 millimeter regn i gennemsnit til landet, og størstedelen er faldet siden 17. august.