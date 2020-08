Langvarig varmebølge på vej

Fra fredag vil det være varmt over hele Danmark - nogle steder helt op til 30 grader. Arkivfoto. Foto: Søren E. Alwan/Jysk Fynske Medier/Ritzau Scanpix

Sommeren har indtil videre kun budt på 15 sommerdage, og juli måned var historisk kold.

Men nu gør sommeren comeback.

Et højtryk vil i løbet af torsdag etablere sig øst for Danmark. Det sender vinden i syd og senere sydøst, og dermed henter vi sommervarme fra Mellemeuropa.

Forskellen på hedebølge og varmebølge: En hedebølge indtræffer når gennemsnittet af de højeste temperaturer hen over tre sammenhængende dage overstiger 28 grader. Hedebølgen bliver ikke afbrudt, hvis der skulle være en enkelt dag med under 28 grader, når blot middeltemperaturen holder sig over de 28 grader. En varmebølge er defineret på samme måde som hedebølgen, blot skal middeltemperaturen her overstige 25 grader. Se mere

Højtryk øst for Danmark sender varm luft fra kontinentet op over os. Foto: TV 2 VEJRET / Grafik

Netop placeringen af højtrykket er afgørende for, hvor varmt vi får det den kommende periode. Meteorolog ved TV 2 Vejret, Andreas Nyholm, uddyber:

- Hele juli er vinden primært kommet fra vest, som er den kølige retning for Danmark om sommeren. Nu får vi endelig et højtryk, som ligger det rigtige sted, og det giver os svage vindforhold og masser af sol.

Temperaturer omkring de 30 grader

Allerede fra fredag kan vi lokalt nå 30 grader, og det vil være i det leje, at de højeste temperaturer vil komme op de næste mange dage. Det er dog ikke alle, som vil opleve temperaturer, der kommer så højt op.

Fra fredag vil det være varmt over hele Danmark - nogle steder helt op til 30 grader. Foto: TV2 VEJRET / Grafik

Generelt vil temperaturen ligge på 22-28 grader, men især vestvendte kyster kan termometret kravle op på de 30 grader, når vinden kommer fra syd og sydøst.

- For første gang i seks uger er der mange ved den jyske vestkyst, som vil få en sommerdag. Sommeren har indtil nu været varmest i den østlige del af landet, men det laver vi om på nu, siger Andreas Nyholm.

Både luft- og vandtemperatur vil stige den kommende periode. Billedet her fra den seneste varmebølge over Danmark. Den ramte sidst i juni. Foto: Mads Claus Rasmussen - Ritzau Scanpix

Sommervarme hænger ved længe

Prognoserne peger på, at vi i hvert fald får én uge med sommervejr, og sandsynligvis fortsætter det længere end det.

Der er ikke noget, der tyder på, at markant køligere vejr vil erstatte varmebølgen, men vejret kan formentlig blive mere ustadigt med byger i løbet af uge 33.

Andreas Nyholm er også optimistisk på sommervejrets vegne:

- Jeg tror, at der en god mulighed for, at det varer helt frem til næste weekend, så danskerne kan godt lade sommertøjet ligge fremme, siger han.

