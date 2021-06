Lang tør periode venter forude

Haveejerne kan godt indstille sig på at skulle vande, hvis de vil holde liv i krukker og bed i den kommende tid. Vi står nemlig over for en lang tør periode.

- Planterne har ikke mange chancer for at overleve uden ekstra vand den næste halvanden uges tid. Der er tale om et relativt fastlåst vejrsystem, der holder fronterne på afstand, fortæller meteorolog ved TV 2 Vejret Jonas Damsbo.

Juni har indtil nu været usædvanlig tør, og selvom sidste uges hedebølge endte med en ordentlig skylle, har det ikke rykket meget på tallene.



Indtil nu er der faldet 25,2 millimeter regn denne måned, og der er stort set kun symbolske dråber tilbage i prognoserne.