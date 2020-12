Landsholds opførsel i Silkeborg forarger eksperter

Legene er ikke i strid med nogen regler, men det kan udefra set virke underligt, når netop Ambros Martin selvsamme dag var kommet i søgelyset hos det europæiske håndboldforbund, EHF, for at have brudt EM-boblen.

- Jeg er rystet over at se de videoer, siger TV 2 SPORTs håndboldekspert Lærke Møller.

- Hvis Ambros Martin skulle være så "heldig" at være blevet smittet, så har han jo taget det med videre i og med, at han er så tætte med spillerne i det her rum. Det kan jo smadre hele turneringen, siger Lærke Møller videre.