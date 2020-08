Landsdækkende hedebølge er nu slut - men varmebølgen fortsætter

Den landsdækkende hedebølge, der flere steder i landet har givet temperaturer over 30 grader, fik lov at vare i fire dage.

Efter en række af meget varme dage er lidt køligere luft nu blæst ind over Danmark - uden det dog på nogen måde er blevet andet end svalende i det meste af landet.

Det har dog været nok til at sætte en stopper for den landsdækkende hedebølge, som vi har, når gennemsnittet af dagens højeste temperaturer i tre sammenhængende dage er over 28 grader i mere end halvdelen af landet.

Hedebølgen satte så småt ind fredag, hvor man allerede havde regional hedebølge på Sjælland, mens den var lokal på Fyn.

Lørdag blev den så landsdækkende og varede ved indtil tirsdag, hvor 50 procent af landet ifølge DMI stadig havde hedebølge.

Efter seks dage i træk med temperaturer over 30 graders varme, nåede temperaturen onsdag 'kun' 28,3 grader i Vestervig i Thy.

Selv om de sommerlige temperaturer stadig betyder, at ni steder fortsat har hedebølge, er det ikke nok til at være en landsdækkende hedebølge.

Landsdækkende varmebølge fortsætter

De marginalt lavere temperaturer, der dog stadig ligger mellem 25 og 28 grader i det meste af landet, betyder, at vi stadig har landsdækkende varmebølge, der kræver, at gennemsnittet af dagens højeste temperaturer i tre sammenhængende dage er over 25 grader i mere end halvdelen af landet.

Vejret de kommende fem dage. Foto: TV 2 VEJRET / Grafik

Med udsigt til fortsat varmt vejr med temperaturer lige i underkanten af 30 grader frem til og med weekenden vil den landsdækkende varmebølge fortsætte nogle dage endnu, og stedvis vil der fortsat være mulighed for lokal hedebølge.

Seks dage i træk med over 30 grader

Hedebølgens højeste temperatur blev målt søndag i København, hvor termometeret viste 32,4 grader, og hele seks dage i træk nåede temperaturen et eller andet sted i landet over 30 grader.

Ikke siden august 1975 har vi Danmark haft så mange dage i træk med temperaturer over 30 graders varme.