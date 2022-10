Landmand træt af politisk retorik: - Hvis vi skal afvikles, så sig det

Han fortsætter:

- Hvis man vil afvikle os, så sig det. Så skal vi hjælpes ud og hjælpes videre.

Men får I ikke alle mulige tilskud og støtte?

- Jo, det er rigtig super. Det går bare dårligt for Landbrugsstyrelsen med at administrere og udbetale de midler, siger landmanden.

Han henviser til, at det i 2021 blev belyst af Finans, at styrelsen grundet regnefejl har udbetalt for meget til nogle landmand og for lidt til andre.

Fødevarepriser giver rekordår

Gården er en del af Arla og certificeret med Arlas grønne klimatjek. Det betyder, at der er en række miljømæssige krav, som produktionen skal leve op til. Og efter 1. januar vil Arla afregne efter de enkelte gårdes klimabelastning.

Han er den fjerde generation til at drive kvægbruget, og han har arbejdet ”som en åndssvag” på at kunne overtage gården i et generationsskifte fra sin far, da den tid kom for fem år siden.

Derefter flyttede han og familien, der udover ham består af hans kone og tre børn, til gården, hvor de bor i hovedhuset.

- Da jeg overtog for nogle år siden, tænkte jeg: Pyha, det kommer nok til at blive en kort karriere med de afgifter. Men sidste år begyndte det at gå godt, siger landmanden.

Det seneste halve år har været rigtig godt grundet de høje fødevarepriser og en global mangel på mælk. Derfor bliver 2022 gårdens bedste år nogensinde.

Kan I så ikke bidrage til den grønne omstilling mere?

- Jeg synes, at vi gør rigtig meget, for eksempel med vores fodersystem, hvor kameraer med ansigtsgenkendelse har identificeret hver enkelt ko, og en computer holder øje med, hvor meget den spiser, siger han.

Med kameraer over køernes opholdsområder kan en computer genkende mønsteret på ryggen af hver enkelt ko, og så bliver der registreret, hvor meget foder den enkelte indtager. Dem, der spiser mindre og producerer mere mælk, har de gener, man gerne vil avle på, så fremtidens kvæg forbruger færre ressourcer.

Ifølge ham giver det en reduktion på CO₂-udledning på 20 procent per ko, når det fungerer optimalt.