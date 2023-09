Landet deles op - nogle får regn og andre sol

Endnu en meget varm nat for årstiden er ved at lakke mod enden.

På intet tidspunkt har temperaturen været under 14,6 grader, hvilket gør natten blandt de varmeste septembernætter nogensinde målt.

Dette vidner samtidig om, at det fortsat er en varm luft, der strømmer op over Danmark. Og lige netop det faktum giver grobund for en mulig sommerdag torsdag med 25 graders varme.



Det er dog langt fra alle, som har har udsigt til sommer og sol. En front truer nemlig den vestlige del af landet med skyer og regn.