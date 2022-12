Læge har betænkeligheder ved populære slankemidler

Sygeliggør normaltilstand

Ifølge Bolette Friderichsen er det også vigtigt, at vi som samfund overvejer, hvilket signal det sender, at man med denne behandling gør overvægtige mennesker til kroniske patienter. Særligt med tanke på, at over 52 procent af den danske befolkning er overvægtige.

- Jeg ville være ked af at gøre en tilstand, der er normal, til en kronisk sygdom, fordi nu er der et præparat og et marked og nogen, der står til at få en indtægt på det, siger Bolette Friderichsen, der også frygter, at udbredelsen af Wegovy og Ozempic kan føre til øget stigmatisering af overvægtige personer.

- Vi har et samfund, hvor vi ser skævt til dem, der er overvægtige, og det vil blive værre, hvis det bliver set som en kronisk sygdom, siger Bolette Friderichsen.

Hun understreger desuden, at overvægt er et komplekst problem forårsaget af en række fysiske og psykiske mekanismer i kroppen, og som altså ikke kan "løses" med en indsprøjtning.

Faktisk mener hun, at overvægt er et samfundsproblem og ikke et individproblem, og at det derfor skal behandles som sådan.

- Det skal i stedet løses, ved at vi skaber et samfund, hvor det bliver nemmere at træffe de sunde valg, og hvor det er nemmere at holde sig fysisk aktiv, lyder det.