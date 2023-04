Læge blev frikendt for seksuelle krænkelser – men står tilbage med milliontab

Selvom man bliver pure frikendt, kan det have alvorlige konsekvenser at blive anklaget for seksuelle krænkelser.

Det kan en speciallæge fra Aarhus skrive under på, efter at han i foråret 2021 blev politianmeldt for seksuelle krænkelser.

Han fik i en periode på halvandet år frataget retten til at arbejde, mens sagen om mulige krænkelser af to patienter ventede på at blive afgjort.

For få uger siden blev han så frikendt i retten i Aarhus, og først her fik han igen tilladelse til at arbejde som læge.

I retten har han forklaret, at han i mellemtiden har været ramt af en depression, og at han undervejs har set sig nødsaget til at lukke sin klinik, hvor han har flere ansatte.

På den måde har han ifølge eget udsagn mistet mindst syv millioner kroner på tabt indtjening, og sagen har undervejs bragt ham på randen af konkurs.

Myndighedernes ageren i sagen møder nu kras kritik fra Lægeforeningen, der mener, at sagen rejser det principielle spørgsmål: Er det fair, at myndighederne kan fratage en læge sit livsgrundlag, fordi han beskyldes for seksuelle krænkelser?

- Lægen føler sig dømt på forhånd af en myndighed, der faktisk afskærmer lægen fra at virke som læge på nogen som helst måde, siger Lægeforeningens formand, Camilla Ratchke.

Flere læger sat ud af spil

Det er Styrelsen for Patientsikkerhed, der har forbudt manden at fortsætte som læge.

Det gjorde styrelsen blandt andet, efter at politiet først sigtede og senere tiltale lægen for at have misbrugt sin stilling til seksuelt at krænke to patienter.

Det havde han ifølge anklagemyndigheden gjort ved blandt andet at bede patienterne om unødigt at klæde sig af foran ham og for at have berørt området ved den ene patients kønsdele og endetarm.

15. marts 2023 blev han frifundet, da anklagemyndigheden ifølge retten ikke kunne bevise, at de påståede krænkelser har fundet sted. Ifølge lægens advokat er sagen helt afsluttet, da sagen ikke er anket inden for fristens udløb.

Styrelsen for Patientsikkerhed ønsker ikke at kommentere den konkrete sag, men sektionsleder Metta Frost forklarer, at styrelsen altid overvejer midlertidigt at fratage sundhedspersoners ret til at arbejde, hvis de bliver tiltalt i en straffesag.