Kvinder rammes hårdt af senfølger: - Jeg lever ikke, jeg eksisterer bare

De gik forrest under coronakrisen, men det har kostet dem deres helbred - og nu risikerer det også at koste dem deres job. Anna Nygaard Drivsholm og Maiken Søholt arbejdede begge med coronapatienter på Infektionsmedicinsk afdeling, da de i november 2020 selv blev syge af Covid-19. Her 14 måneder senere døjer de begge stadig med så voldsomme senfølger, at de ikke længere kan få en hverdag til at hænge sammen.