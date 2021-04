Kvinder i syrisk fangelejr vil hjem til Aarhus: - Vi støtter ikke Islamisk Stat

Hvad hvis folk, som ser det her, tænker: ”Her er to kvinder, som er IS. De repræsenterer, hvad IS er”. Hvad vil I sige til dem?

- De personer bør overveje nøje, at det drejer sig om enkeltpersoner, siger den ene søster.

- Ikke alle her støtter IS

Den anden søster stemmer i og opfordrer til, at danskerne ikke skærer alle beboerne i lejren over én kam:

- Man bør ikke tro, at alle her støtter IS. Eller at de er kommet her, fordi de tilhører IS. Det er ikke tilfældet for alle. Og slet ikke for mig og min søster. Vi støtter ikke IS. Vi begik en fejl. Vi kom hertil som børn og håber at komme hjem igen.