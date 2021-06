Kurt Westergaards attentatmand fortryder ikke: - Jeg har afsonet min straf

Betyder det, at du i dag ville have handlet anderledes end at overfalde Kurt Westergaard med en økse?



- Ved du hvad, vi bliver jo ældre hvert eneste minut og dag alle sammen. Og vi bliver også klogere på den måde. Jeg protesterede og var ret oprevet over de forfærdelige hændelser, der var med de her tegninger og det mørke kapitel i det her lands historie.

- Ville jeg have handlet anderledes, hvis jeg gik tilbage i tiden? Det kan man jo aldrig vide. Men jeg ville jo i hvert fald have tænkt langt mere over det, end jeg gjorde dengang. Men det nytter ingenting at tale om, siger Mohamed Geele, der understreger, at han nu ønsker at se fremad og forsøge at skabe sig en tilværelse med sin familie.

Westergaard: Jeg vil gerne møde ham

TV 2 har vist interviewet med Mohamed Geele til Kurt Westergaard. Han mener ikke, at hans attentatmand har ændret sig siden angrebet i 2010.

- Min reaktion er, at han altså ikke er demokratisk. Han har måske endnu ikke lært at leve i et demokrati med satire og kritik af myndighederne, siger han.

Kurt Westergaard mener, at interviewet er udtryk for, at Mohamed Geele er intolerant, når det kommer til kritik af hans religion.

- Alle må finde sig i kritik. Det er kun til alles bedste, at man er indstillet på, at de beslutninger, der bliver taget, er nogen, som er til diskussion. Og at et af diskussionsapparaterne netop er satiren, som kan være temmelig grov. Det er den her tegning jo nok et udtryk for, siger Kurt Westergaard.

Den 86-årige tegner har et ønske om en dag at mødes med Mohamed Geele.

- Jeg er et ikke-aggressivt menneske, som gerne vil snakke og komme til forståelse med andre mennesker uden at være enig med dem. Jeg vil gerne have, at vi taler fredeligt om sagerne. Jeg tror jo, der er et menneske inde bag terroristen, og det menneske vil jeg gerne møde igen. Under lidt andre vilkår, siger han.

Et ønske som Mohamed Geele dog afviser at imødekomme.

- Det kommer der ikke noget godt ud af. Det vil været et mediestunt, som jeg ikke er interesseret i, siger han til TV 2.

TV 2 har forelagt Mohamed Geele Kurt Westergaards reaktion på interviewet. I en mail skriver han, at han forsvarer og værner om ytringsfrihed i tilfælde hvor "et menneske oprigtigt tilkendegiver meninger og holdninger, selvom de er krænkende."

- Men når ytringer og skildringer er en del systematisk psykiske, politiske og sociale overgreb på et mindretal, så kan de ikke beskrives som almindelig udøvelse af retten til at tilkendegive meninger og holdninger, skriver Mohamed Geele og tilføjer, at Kurt Westergaard ikke har noget at frygte:

- Jeg tror ikke på, at vold fører til noget positivt.