Kurs mod opsigtsvækkende rekord

Det vil være første gang nogensinde, hvis september ender med at blive registreret varmere end juli i samme kalenderår.

September har nemlig med sin hidtidige gennemsnitstemperatur på 16,6 grader kurs mod at blive varmere end både juni, juli og august.

Under normale omstændigheder kan sommermånederne mønstre mere solskin og varme end september.

Og da der stadig er syv hele dage, før kalenderen skifter til oktober, er der altså lagt op til, at vi kan få en af de solrigeste september nogensinde målt.

Dermed er der udsigt til, at vi med lørdagens solskin allerede passerer den normale solskinsmængde senere lørdag.

Normalt kan vi forvente, at solen i gennemsnit skinner 143,5 timer i løbet af hele september.

Sidst, september bød på mere sol end august, var i 2016. Dengang endte måneden med 201 timers sol, hvilket sammen med 2002 er rekorden for mest sol i september.

Femdøgnsprognosen fra 24. til 28. september. I perioder bliver der mulighed for en del sol.

Septembers start lagde bunden

At vi overhovedet kan stå med en så solrig september, skal tilskrives den første tredjedel af måneden.

Her sørgede en såkaldt omegablokering for både solrigt og varmt sommervejr over Danmark, hvor mange danskere ligefrem flokkedes til stranden.

Flere af dagene bød på mere end ti timers solskin, hvilket var en sjældenhed i både juli og august, hvor mængden af lyse timer ellers normalt er større.