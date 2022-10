Kun én af tre radikale kandidater i Østjylland står til at klare skærene

I løbet af valgkampen, der kommer til at vare fire uger, kommer hun blandt andet til at besøge en række uddannelsesinstitutioner i området.

- Så kan vi, ligesom nu, få snakket med en masse danskere om vores politik og den retning, vi skal i.

Ved seneste folketingsvalg i 2019 fik Radikale Venstre 8,6 procent af stemmerne. Nu står partiet til 4,1 procent af stemmerne – en halvering i både procenter og mandater.

- Mon ikke, jeg finder noget fedt

Skulle Katrine Robsøe ikke komme i Folketinget, er hun optimistisk omkring, hvad der skal ske.

- Jeg havde et fedt job, før jeg blev valgt. Mon ikke, jeg finder noget fedt igen, siger hun.

Hun har tidligere været uddannelseskonsulent i Dansk Industri.

Hun ser også lyst på, hvordan danskerne kommer til at kvittere. Særligt én vælger er der styr på.

- Jeg tror, at mine chancer er gode, men det er jo op til alle andre end mig selv. Jeg kan sætte et kryds i stemmeboksen ud for mit navn, men resten er op til vælgerne.

Statsminister Mette Frederiksen (S) udskrev folketingsvalg onsdag. Det var ventet, eftersom at fristen for Radikale Venstres ultimatum var, at der skulle være udskrevet valg senest torsdag.