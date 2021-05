"Krydsvaccination" kan skabe problemer for danske turister

I skrivende stund gælder der forskellige regler for danskernes mest populære feriedestinationer, hvis man som dansk turist vil ind i landene.

Eksempelvis kan man som dansker rejse ind i Grækenland, hvis man er vaccineret, mens man skal vise en negativ coronatest for at blive lukket ind i Spanien.

Planen er, at et fælles EU-coronapas skal gøre det lettere for turister at rejse rundt i EU inden sommerferien. Det er lige nu under forhandling mellem Europa-Parlamentet og Ministerrådet.

Hovedsageligt folk i sundhedssektoren

Det er hovedsageligt danskere i sundheds-, ældre- og socialsektoren, som har fået første stik med AstraZeneca-vaccinen.

De danske sundhedsmyndigheder skrottede vaccinen i april, efter der var fundet en sammenhæng mellem den og få, men alvorlige, sjældne bivirkninger blandt vaccinerede.