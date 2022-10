Kristendemokrat ripper pludselig op i "ærgerligt" fokus på abort: - Vi har taget livet af børnene

Man kunne derfor også næsten få indtrykket af en strømlinet politisk linje.

Men så kom altså Verner B. Andersen.

- Kristendemokraterne har et fantastisk menneskesyn. Vi betragter alle mennesker lige, fordi de har fået livet, sagde han og tilføjede, at alle ifølge ham burde se sådan på livet:

- Det er vigtigt, at det menneskesyn kommer ud, for det kan alle identificere sig med. Alle er lige, fordi vi har fået livet. Desværre mangler vi mange hundrede tusinde, som aldrig fik livet. Vi mangler arbejdskraft i Danmark... Det tror da skam, når vi har taget livet af børnene. Men det må vi ikke sige. Så dårlige må vi ikke være.

'Det er jo censur'

Efterfølgende henvendte TV 2s journalist sig igen til folketingskandidat Inge Jensen, som fra landsmødets start kritiserede medierne for at fastholde et uberettiget fokus på abort.

Nu har flere af dine partifæller helt selv og uden journalisters spørgsmål brugt tid på at tale om abort. Mener du stadig, at det er "sjofelt" af journalister at spørge om det?

- Hvor mange var det lige? Har du statistik på det?, spurgte Inge Jensen.

Nej, men jeg bemærkede, at flere havde behov for at bekræfte, at de støttede retten til abort i de første 12 uger, mens Verner B. Andersen altså var noget mere kritisk. Så er det ikke naturligt nok, at jeg gerne vil spørge om netop abort?

- Der er ingenting, vi ikke vil tale om i Kristendemokraterne. Det er ikke ligesom Mette Frederiksen, som siger, at abort slet ikke er noget at tale om, sagde Inge Jensen.

Partifællen Ester Esmarch, kandidat i Sydjylland, brød ind:

- Det er jo censur.

Tror på comeback

Kristendemokraterne blev senest valgt til Folketinget i 2001, men var i 2019 nervepirrende tæt på et comeback.

For første gang siden 2005 fik det 52-årige parti over 1 procent af stemmerne og var blot 0,3 procentpoint fra spærregrænsen. En fremgang, som daværende formand Isabella Arendt fik store dele af æren for.

Arendt har dog siden forladt partiet til fordel for Det Konservative Folkeparti, og selvom det kostede på medlemskontoen, er der fortsat optimisme at spore blandt de cirka 150 medlemmer, der havde indfundet sig i Kolding.



Ganske få minutter inde i landsmødet stod det nemlig klart, at de var der for at tale om tro.

Ikke troen på Gud, nødvendigvis. Nej, fælles for dem alle var troen på, at partiet efter 1. november atter er repræsenteret i Folketinget.

”I kan ikke slå os ihjel”, citerede et medlem christianitternes nationalsang. ”I’m still standing,” citerede en anden Elton John, mens en tredje havde taget et Barack Obama-citat med til lejligheden:

- Om vi kan komme i Folketinget? Yes we can!