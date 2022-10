Kriseramt klub giver sig selv deadline for redning

TV 2 SPORT fulgte Jakob Andreasen inden kampen mod Odense Håndbold torsdag, og her blev der kæmpet for hver en øre.

- Der skal ske et eller andet, ellers vil der komme et tidspunkt, hvor vi ikke kan betale vores regninger. For hver gang vi har haft et møde, og der er kommet noget godt ud af det, så lever vi jo, siger træneren og direktøren.

Se indslaget i toppen af artiklen.

Imens klubben på ledelsesgangene kæmper for overlevelse, skal spillerne også præstere på banen.

Her er det blevet til tre sejre i de første seks kampe, og næste opgør for kvinderne er mandag, hvor de hjemme tager imod Ajax København.