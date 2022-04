Krigen sætter sit præg på boligmarkedet

I store dele af hovedstadsområdet vil det derfor være således, at man ikke har muligheden for at frabede sig huse med gasfyr, fordi udbuddet er historisk lavt, mens efterspørgslen er tårnhøj.

- Der er kun udbudt 55 huse i Ballerup lige nu. Hvis du ikke vil have et hus med naturgas, så får du ikke et hus, for der er ikke noget at vælge mellem, siger Curt Liliegreen.

Kan give prisafslag

Med andre ord vil det ikke give mening at forsøge at presse priserne ned på huse med gasfyr i hovedstaden, men det kan måske give pote andre steder.

- Jeg forventer, at priseffekten ikke viser sig i hovedstadsområdet. Vi vil dog se den i provinsen, siger Curt Liliegreen.

Han tilføjer:

- Man kan altid forsøge at forhandle en rabat. Men det handler om udbud og efterspørgsel. Så mit bud er, at man ikke får noget ud af det i hovedstaden lige nu.