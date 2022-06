Kraftigt uvejr truer Danmark i starten af den nye uge

Uvejr truer Danmark

Mandag skal et lavtryk med en tilhørende koldfront passere landet fra sydlig og vestlig retning, og det kommer ikke til at gå stille for sig.

I første omgang skal et kraftigt regnvejr drive op over Jylland i morgen- og formiddagstimerne. Lokalt kan det være med et tordenskrald eller to. Ellers er det især mandag eftermiddag, at der er risiko for kraftige tordenbyger.