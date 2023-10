Kraftigt regnvejr rammer Danmark

Oktober er kommet fra land med ganske mildt efterårsvejr over Danmark, hvilket blot er en fortsættelse af det lune vejr, der har domineret i september. Selvom der bliver skruet en lille smule ned for temperaturen i den kommende uge, er det stadig lunt for årstiden med op til 20 grader. Til gengæld er der udsigt til generelt ustadigt og samtidigt blæsende vejr, hvor særligt tirsdag kommer til at byde på store mængder regn.



Femdøgnsprognosen fra 2. til 6. oktober. Foto: TV 2 Vejret

Rammer sent mandag Ugen begynder med relativt fredeligt vejr mandag. Et regnvejr skal lige slippe de sydøstlige landsdele i morgen- og formiddagstimerne, men ellers kommer meget af dagen til at stå på overvejende tørvejr. Enkelte solstrejf er der mulighed for i den nordlige del af Jylland, men de fleste vil opleve en dag med skyet vejr. Danmark ligger i en meget lun luftmasse, der giver mulighed for temperaturer op mellem 17 og 20 grader, når det bliver varmest. Det er altså meget pænt for en dag i oktober. Sidst på aftenen begynder et regnvejr at gå i land i det vestlige Jylland, hvilket det efterfølgende døgns tid kommer til at give sjaskvådt efterårsvejr over stort set hele landet. Lokalt over 50 millimeter regn Tirsdag er det med at have både regntøj og paraplyen klar, når et lavtryk sender et kraftigt regnvejr ind over Danmark. Fronternes bevægelsesmønster gør, at regnvejret nærmest løber på langs af sig selv, som nedenstående grafik viser. Og det giver netop mulighed for meget høje nedbørsmængder.

Ikke mindst i Østjylland byder tirsdagen på kraftige byger. Foto: TV 2 Vejret

Mange vil formentlig få op mellem 10 og 30 millimeter i deres regnmålere, men faktisk viser prognoserne, at der i et smalt bånd lokalt kan komme over 50 millimeter regn i løbet af blot et døgn. Normalt kan vi forvente lidt mere end 80 millimeter i løbet af hele oktober. Dermed er der nogle steder, der kan få over en halv måneds regn på under et døgn. I skrivende stund ligger det som et bånd fra Esbjerg hen over Østjylland, Nordfyn, Odsherred og Nordsjælland, men placeringen kan stadig nå at ændre sig.

Indtil tirsdag aften kan der nogle steder falde over 50 millimeter regn. Foto: TV 2 Vejret

I forbindelse med tirsdagens regnvejr er vinden tiltagende og kan langs kystområder nå en hård vind til kuling. Omskifteligt vejr inden mulig ny varmeperiode Efter tirsdag er der udsigt til nogle dage med omskifteligt vejr. Det betyder perioder med regn, men også mulighed for lidt solskin indimellem. Maksimumtemperaturen bliver en overgang mere behersket med op til 16 eller 17 grader. Læg så oveni, at det bliver ret blæsende, hvilket sikkert vil få efterårsfølelsen frem i mange. Men allerede i næste weekend er der mulighed for varmere og mere stabilt vejr igen, da et højtryk ser ud til at bygges op over det centrale Europa.